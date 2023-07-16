Развожаев: Российские военные успешно отразили атаку БПЛА на Севастополь

Развозжаев: Российские военные успешно отразили атаку БПЛА на Севастополь Фото: Архив "КП"

Российские военные отразили атаку на Севастополь, сбиты или подавлены восемь украинских беспилотников, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Силы ПВО, флот и подразделения РЭБ этой ночью отразили атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы», - написал Развожаев.

Губернатор уточнил, что над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде.

«Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам. Никакие объекты в городе или в акватории не пострадали», - подчеркнул Развожаев.

Как писал сайт KP.RU, рано утром 16 июля украинские беспилотники совершили атаку на город Севастополь, российские ПВО и флот отражали вражеское нападение.

Губернатор Севастополя отметил, что вражеские БПЛА атаковали Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы.

Напомним, украинские боевики уже неоднократно пытались атаковать Севастополь и его окрестности с помощью БПЛА.

Так, ночью 25 мая вблизи города-героя было ликвидировано несколько украинских БПЛА. Губернатор Развожаев сообщил, что в районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.

В ночь на 7 мая Киев предпринял очередную попытку атаковать Крым и Севастополь с помощью беспилотников. Михаил Развожаев заявил, что всего по полуострову укронацисты выпустили более десяти БПЛА. Однако, атака была успешно отбита.

Как отметил глава города-героя, в результате работы ПВО один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 километра, его обломки были обнаружены.