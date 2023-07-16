Более 4 тысяч человек эвакуированы из-за лесного пожара на Канарских островах

На Канарах из-за лесного пожара эвакуировали тысячи людей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Испанские власти эвакуировали свыше четырех тысяч человек на Канарских островах из-за лесного пожара, вспыхнувшего острове Пальма. Об этом информирует газета El Pais.

Возгорание возникло в ночь на 15 июля в районе населенного пункта Эль-Пинар-де-Пунтагорда, лесистой холмистой местности на северо-западе канарского острава.

Пожар охватил около 4,6 тысяч гектаров леса. Испанские пожарные пока не могут взять ситуацию под контроль. Огонь уже уничтожил 12 домов.

К тушению огня подключены свыше 150 пожарных в добавок к местным бригадам, а также воздушная техника.

Ранее мэр Пуантагорды Висенте Родригес сообщил местному телеканалу RTVE, что в последние годы регион сильно пострадал от засухи из-за сокращения количества осадков на фоне изменения погодных условий.