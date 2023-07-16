Путин: поставка кассетных боеприпасов Украине — преступление Фото: REUTERS

Поставку кассетных боеприпасов Украине необходимо считать преступлением, а Соединенные Штаты приняли это решение из-за общего дефицита снарядов. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью с журналистом Павлом Зарубиным.

— Что касается кассетных боеприпасов, то оценку этим боеприпасам дала сама администрация США устами своих сотрудников некоторое время назад, когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Вот, я думаю, к этому и надо так относиться, — подчеркнул глава государства.

Также Путин подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на использование этого вида вооружения в качестве зеркальных мер, добавив, что в стране достаточно запасов кассетных боеприпасов.