В Великобритании раскрыли личность Джека-потрошителя

Джека-потрошителя можно идентифицировать как Хайама Хайамса

В Великобритании спустя два века удалось раскрыть личность серийного убийцы Джека-потрошителя, который орудовал в Лондоне в конце 1880-х годов. Находку удалось сделать благодаря недавно обнаруженным медицинским записям, сообщает The Telegraph.

Личность маньяка установила Сара Бакс Хортон, праправнучка лондонского полицейского, который в свое время занимался поимкой известного маньяка XIX века, главной целью которого были проститутки и нищие.

"Впервые в истории Джека-потрошителя можно идентифицировать как Хайама Хайамса по отличительным физическим характеристикам", - сказала Хортон.

Сара Бакс Хортон провела анализ медицинских записей конца XIX века. Согласно данным, помимо уже известных особенностей Джека-потрошителя в виде шаркающей походки и негнущейся левой руки, были обнаружены совпадения в возрасте, росте и телосложении убийцы.

Было также установлено, что Джек-потрошитель убивал жертв ножом в том районе Лондона, в котором сам и проживал. Хайам Хайамс также страдал эпилепсией, паранойей и безмерно употреблял алкоголь. Всё это объясняет периодичность совершенных убийств и нападки на собственную жену.

Отмечается, что медицинские данные, связанные с жертвами Джека-потрошителя, были конфиденциальными до 2013 и 2015 годов.