Путин заявил о праве РФ зеркально ответить на поставки Киеву кассетных боеприпасов

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия оставляет за собой право на зеркальные действия на фоне поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов со стороны США.

Об этом российский президент сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

“У России еще не было необходимости применять кассетные боеприпасы, но если их будут использовать против нас, мы имеем право на зеркальные действия”, - сказал Путин, отметив, что у России есть “достаточный запас” подобного типа боеприпасов.

Президент России также отметил, что Соединенные Штаты Америки раньше сами критиковали страны, которые пользуются кассетными боеприпасами, охарактеризовав это преступлением.