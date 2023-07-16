Губернатор Гладков: Женщина погибла при обстреле ВСУ района в Шебекино

ВСУ из "Градов" обстреляли рынок в Шебекино Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В результате обстрела центрального рынка в Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла одна женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Женщина проезжала на велосипеде, когда ВСУ атаковали шебекинский рынок из реактивных систем залпового огня "Град". Женщина скончалась на месте от травм, несовместимых с жизнью.

“Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей”, - написал Гладков.

Кроме того, в результате украинской атаки повреждения зафиксированы у двух автомобилей и фасада торгового павильона.

Ранее Гладков сообщил, что 14 июля ВСУ за сутки выпустили около 100 снарядов по Белгородской области. 15 июля российская система ПВО сбила две вражеские воздушные цели на подлете к городу.