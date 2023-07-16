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НовостиОбщество16 июля 2023 8:56

В Севастополе система РЭБ подавила еще один беспилотник

Губернатор Развожаев: В Севастополе подавили еще один беспилотник при помощи РЭБ
Роман ПОЛОСИКОВ
В Севастополе система РЭБ подавила еще один беспилотник

В Севастополе система РЭБ подавила еще один беспилотник

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Севастополе системы РЭБ подавили еще один беспилотник над морем, а сейчас флот продолжает его уничтожение. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

— Буквально 15 минут назад над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавилен РЭБом, сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде, — говорится в сообщении.

Развожаев добавил, что сейчас происходит контроль обстановки в регионе и все оперативные службы находятся в режиме полной готовности.

Ранее стало известно, что в ночь на 16 июля флот и ПВО отразили несколько атак беспилотников в Севастополе.