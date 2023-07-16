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НовостиПолитика16 июля 2023 9:22

Путин заявил, что трофейную западную технику будут изучать специалисты

При этом он подчеркнул, что у России есть лучший в мире танк
Роман ПОЛОСИКОВ
Путин заявил, что трофейную западную технику будут изучать специалисты

Путин заявил, что трофейную западную технику будут изучать специалисты

Фото: REUTERS

Трофейная западная техника будет изучаться специалистами. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которого он опубликовал в личном Telegram-канале.

— Есть такое выражение, как «обратный инжиниринг». Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная, — подчеркнул Путин.

Глава государства также добавил, что у России есть своя эффективная и современная техника, а танк Т-90 «Прорыв» он и вовсе назвал лучшим в мире.