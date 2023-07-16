Россия вошла в топ-3 крупнейших торговых партнеров Индии Фото: Shutterstock

Россия впервые вошла в топ-3 крупнейших торговых партнеров Индии, а товарооборот между странами за пять месяцев 2023 года достиг отметки в 27,1 миллиарда долларов. Такие расчеты сделали РИА Новости, основываясь на данные Минторга Индии.

По имеющейся информации, в период с января по май 2023 года объем торговли между Россией и Индией вырос в 3,8 раза, достигнув рекордных показателей.

Основным толчком для этого стал рост закупок Индией российских товаров почти в четыре раза, после чего Россия стала вторым по значимости импортером в страну. Помимо этого увеличился и индийский экспорт в Россию, составив 639 миллионов долларов.

Ранее KP.RU рассказывал, что по определенным данным Индия в ближайшие пять лет может быть в десятке торговых партнеров России, поскольку отношения между двумя странами все сильнее укрепляются.