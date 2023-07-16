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НовостиОбщество16 июля 2023 11:50

В Белоруссию доставлен ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца

Мощи святого пробудут в Белоруссии до 17 сентября
Дарья ЧИПУРНАЯ
Мощи святого великомученика Георгия Победоносца

Мощи святого великомученика Георгия Победоносца

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Белоруссию из России доставлен ковчег с частицей мощей покровителя русского воинства великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской Православной Церкви (БПР).

Святыня выставлена для поклонения в Минске в Свято-Духовном кафедральном соборе 16 июля и пробудет там еще два дня, после чего будет доставлена в разные храмы белорусских городов вплоть до 17 сентября.

Ковчег с мощами встретил предстоятель БПЦ Митрополит Минский и Заславский Вениамин, который выразил благодарность Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за предоставленную возможность белорусским православным христианам прикоснуться к святыне.

"В такой сложной ситуации нужна продержка нашим военнослужащим и пограничникам", - также сказал белорусский митрополит Вениамин.

Мощи Георгия Победоносца представляют собой кисть левой руки святого, которая находится в красивом красно-золотистом ковчеге с изображением великомученика.