Около 100 домов подтопило из-за обильного дождя в Саратовской области Фото: администрация Озинского района

Около 100 домов и придомовых территорий оказались подтоплены из-за обильного дождя в селе Солянка Озинского района Саратовской области, там ввели режим ЧС, об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

«16 июля введен режим ЧС на территории села Солянка Озинского района. Подтопленными оказались 100 домов и придомовых территорий, из них 50 домовладений оказались полностью затоплены - вода вошла в дома», - написал Юрин.

Он уточнил, что пострадали 183 человека, 18 человек размещены в пунктах временного размещения.

Юрин отметил, что организуются мероприятия по оценке ущерба пострадавшим и имуществу. На месте работают спасатели областной службы спасения.

Как писал сайт KP.RU, 12 июля в Туапсинском районе от наводнения пострадали несколько детсадов, автомобильные мосты, больше 300 жилых домов (включая многоэтажки), магазины, дороги, водопроводы.

Кроме того, в результате выпадения обильных осадков в виде ливневого дождя на территории Туапсинского района около 5 часов утра один из частных домов в поселке Тюменском был смыт в реку Казачья щель, впадающую в Чёрное море.

В СК РФ по региону уточнили, что в доме находились две женщины и 15-летний подросток, уточнили в СК. Одной из пропавших женщин 19 лет, второй 23 года. Также без вести пропал 67-летний мужчина, который был в машине, смытой потоками воды в море.