Les Echos: Париж впервые за почти 10 лет намерен сократить госрасходы в 2024 году Фото: REUTERS

Французские власти планируют сократить госрасходы в 2024 году в общей сложности на 4,2 миллиарда евро, об этом сообщила газета Les Echos.

По данным издания, проект бюджета «предусматривающий сокращение передан в парламент».

В публикации уточнили, что власти пошли на сокращение расходов «впервые за почти 10 лет».

Газета отметила, что сэкономить планируется за счет отказа от так называемого тарифного щита, который был призван остановить рост тарифов на электроэнергию для потребителей. Также власти намерены снизить расходы на здравоохранение и на план по восстановлению экономики, пострадавшей после пандемии коронавируса.

Как писал сайт KP.RU, 29 июня венгерский премьер-министр Виктор Орбан раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за растрату средств Евросоюза на помощь Украине.

16 июня министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что из-за сокращения национального бюджета Германия не имеет возможности вносить дополнительные взносы в казну Евросоюза.

Отмечалось, что существенное сокращение национального бюджета Германии произошло, в том числе из-за того, что ФРГ тратила средства на поддержку Украины.

В мае финансовый аналитик Александр Разуваев сообщил, что Италия и Испания могут выйти из еврозоны уже в 2023 году. Такие выводы можно сделать из-за того, что в Риме уже начали возвращаться к национальной валюте и переводить суверенный долг в нее.