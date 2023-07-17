Redacted News: В сериале «Симпсоны» предсказали войну в Косово осенью 2023 года Фото: кадр из видео

В сериале «Симпсоны» предсказали войну в Косово осенью 2023 года, об этом заявила американская журналистка Натали Моррис в эфире программы Redacted News.

«Косово. Вы видели этот мем из «Симпсонов», предсказывающий войну между Косово и Сербией осенью 2023 года? Выглядит зловеще», - сообщила Моррис.

Она увидела пророчество в серии «Дом вдали от Гомера», вышедшем на экраны в 2005 году.

Пророчество обнаружили в серии «Дом вдали от Гомера»

Журналистка отметила еще одну любопытную деталь, что «в той же серии… Симпсоны приходят в кинотеатр, где показывают фильм «Оппенгеймер». Сейчас 2023 год, и в прокате идет фильм «Оппенгеймер».

По словам Моррис, последние новости показывают, что предсказания в «Симпсонах» продолжают сбываться и привела пример с трагедией на батискафе «Титан».

Как писал сайт KP.RU, 23 июня газета Mirror написала, что фанаты сериала «Симпсоны» увидели предсказание трагедии с батискафом «Титан» в одном из его эпизодов.

Поклонники сериала вспомнили о сцене, где Гомер вместе со своим отцом отправились в подводное плаванье к затонувшему кораблю. На глубине главный герой понял, что произошло нечто страшное. У него заканчивался кислород, и он начал задыхаться.

В финале серии Гомер очнулся в больнице в окружении семьи. Он провел в коме три дня.

Также газета напоминала, что один из сценаристов шоу Майк Райсс действительно совершал плавание на батискафе «Титан» к «Титанику».

Напомним, первая серия «Симпсонов» вышла в 1989 году. Это один из самых долгоиграющих сериалов на американском и мировом телевидении.

Поклонники сериала считают, что «Симпсоны» круче Нострадамуса: их создатели сумели напророчить то, что никому другому и в голову не приходило. Хотя создатели, скорее всего, просто очень хорошо понимали, что одно из главных свойств нашей жизни – непредсказуемость.