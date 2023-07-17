Климатолог Карнаухов: В Центральной России не стоит опасаться аномальной жары Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителям Центральной части России не стоит опасаться повторения аномальной жары, об этом на радио Sputnik заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

«Мы можем практически гарантировать, что это лето не будет столь жарким и катастрофичным, как в 2010 году, когда были массовые лесные и торфяные пожары в европейской части России», - сказал Карнаухов.

Эксперт отметил, что всего этого, по-видимому, в нынешнем году не будет, поскольку в Центральной России прошло достаточное количество дождей.

Как писал сайт KP.RU, 13 июля стало известно, что аномальная жара отступает от Свердловской области. Температура воздуха в регионе приходит в норму. Рекордно-теплая погода на юге Свердловской области закончилась.

12 июля жителей Новосибирска предупреждали о приходе аномальной жары. В городе будет стоять настоящее пекло – столбики термометра преодолеют отметку +30.

На черноморском побережье 11 июля в Лазаревском районе Сочи прошел ливень и крупный град.

9 июля из-за мощных ливней в Абхазии сотрудники МЧС спасли более 30 туристов в трех районах республики, попавших в зону непогоды.