Глава Крыма Аксенов: На Крымском мосту из-за ЧП остановлено движение

Аксенов: На Крымском мосту из-за ЧП остановлено движение Фото: Юлия МАРКИНА

На Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-ой опоры, об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края», - написал Аксенов. Подробностей происшествия он не уточнил.

Он добавил, что на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.

Аксенов отметил, что принимаются меры для восстановления ситуации.

Как писал сайт KP.RU, утром 16 июля дорожный затор на Кубани увеличился почти до 10 км. В очереди со стороны Тамани находилось 970 транспортных средств. Время ожидания составляло около трех часов.

В полночь в пробке со стороны Краснодарского края ожидали в очереди 288 автомобилей.

На месте продолжали работать спасатели и скорая помощь. Всем желающим волонтеры раздавали питьевую воду.

Напомним, 11 июля сообщалось, что автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани исчезла, затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.