Forbes: Всего один русский танк сорвал хитрую и стремительную атаку ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Всего один русский танк смог остановить хитрую атаку украинских военных, об этом заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Журналист пояснил, что ВСУ планировали использовать стремительную и хитрую тактику с использованием легкой и тяжелой техники.

«Отряды морской пехоты явно опережали свои танки поддержки, оставляя позади тяжелую огневую мощь… Неожиданное появление одного русского танка, похоже, сорвало атаку», - написал он.

По словам Экса, в подобных операциях одно-единственное «твердое препятствие» способно разбить все наступление, если половина атакующих сил движется слишком быстро.

«Конкретно в данном случае - это был одинокий русский танк, экипаж которого не побоялся выстоять и сразиться с более крупными и быстрыми украинскими силами», - подчеркнул обозреватель.

Как писал сайт KP.RU, 16 июля президент России Владимир Путин положительно высказался о ходе специальной военной операции, отметив героические действия Вооруженных сил РФ в период проведения украинского наступления.

Путин подчеркнул, что все попытки противника прорвать нашу оборону, - а эта их задача с использование стратегических резервов, - они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет.

Российский лидер заявил, что бойцы Вооруженных сил РФ неожиданно для противника переходят в наступления на некоторых участках в зоне проведения специальной военной операции.

Напомним, 11 июля министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил о потерях ВСУ с начала контрнаступления.

По состоянию на 11 июля, потери ВСУ с 4 июня составили более 26 тысяч военных и 3 тысяч единиц различного вооружения.