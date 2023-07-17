Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост Фото: Юлия МАРКИНА

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале призвал воздержаться от поездок через Крымский мост.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост», - написал Аксенов.

Он добавил, что в целях безопасности нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-ой опоры.

Он заявил, что на Крымском мосту остановлено движение, так как произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Других подробностей происшествия Аксенов не уточнил.

На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Аксенов отметил, что принимаются меры для восстановления ситуации.