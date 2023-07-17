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НовостиПолитика17 июля 2023 2:31

Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост

Ранее на Крымском мосту произошло ЧП со стороны Краснодарского края
Сергей ГАПЧУК
Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост

Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост

Фото: Юлия МАРКИНА

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале призвал воздержаться от поездок через Крымский мост.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост», - написал Аксенов.

Он добавил, что в целях безопасности нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-ой опоры.

Он заявил, что на Крымском мосту остановлено движение, так как произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Других подробностей происшествия Аксенов не уточнил.

На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Аксенов отметил, что принимаются меры для восстановления ситуации.