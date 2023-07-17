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НовостиОбщество17 июля 2023 2:53

Минтранс России предложил туристам добираться в Крым через новые регионы

Ранее глава Крыма Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост
Сергей ГАПЧУК
Минтранс России предложил туристам добираться в Крым через новые регионы

Минтранс России предложил туристам добираться в Крым через новые регионы

Фото: Юлия МАРКИНА

Минтранс России в Telegram-канале в связи с закрытием Крымского моста из-за ЧП предложил туристам добираться на полуостров через новые регионы.

«В связи с закрытием движения по Крымскому мосту для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам», - говорится в сообщении ведомства.

Как писал сайт KP.RU, рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-ой опоры.

Он заявил, что на Крымском мосту остановлено движение, так как произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края.

Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и предложил в целях безопасности выбрать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края уже образовалась огромная многокилометровая пробка.