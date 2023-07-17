Минтранс России: На пролетах Крымского моста повреждено дорожное полотно Фото: Юлия МАРКИНА

Со стороны полуострова имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста, об этом сообщили в Telegram-канале Минтранса России.

«Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что обследование состояния моста продолжается.

Как писал сайт KP.RU, рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края.

Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и предложил выбрать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Минтранс России в связи с закрытием движения по Крымскому мосту из-за ЧП предложил туристам добираться на полуостров через новые регионы.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами. На местных складах есть все необходимые запасы.

В Краснодарском крае создан оперативный штаб после ЧП на Крымском мосту для помощи людям в пробке штаб организовывает помощь людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту.

Движение поездов по Крымскому мосту временно остановлено. Сообщалось, что создан оперативный штаб для решения всех возникающих задач.