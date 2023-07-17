РБК-Украина: Атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС Украины

17 июля, стало известно о происшествии на Крымском мосту в районе 145 опоры Фото: REUTERS

Атака на Крымский мост является спецоперацией Службы безопасности и Военно-морских сил Украины, такую позицию после ночного ЧП на Крымском мосту заняли украинские СМИ.

Резюмируя информацию РБК-Украина, произошедшее может являться терактом, ответственность за который полностью лежит на Киевском режиме. Для его осуществления использовались надводные дроны.

«Атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины», – написало издание со ссылкой на источник в СБУ.

Очень похожую позицию занимают и другие официальные лица. Так, глава ГУР Украины Кирилл Буданов назвал Керченский мост «излишней конструкцией». Однако официально ни ГУР, ни другие ведомства Украины брать на себя ответственность за происшествие не торопятся.

Напомним, что после ЧП на Крымском мосту планируется открытие пунктов временного размещения в Восточном Крыму, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

«Планируется открытие пунктов временного размещения в Восточном Крыму. В них туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы», – написал он в Telegram.

Напомним, в понедельник, 17 июля, стало известно о происшествии на Крымском мосту в районе 145 опоры. Из-за ЧП временно остановлено движение, а глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что железнодорожное движение будет восстановлено в 09:00.

В результате ЧП стало известно о гибели двух человек и об одной пострадавшей. Пострадала несовершеннолетняя девочка, а ехавшие с ней в одной машине родители скончались. На данный момент ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

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