Захарова: атака на Крымский мост совершена Киевом при участии США и Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористический акт на Крымском мосту ночью 17 июля был совершен со стороны киевского режима при помощи спецслужб США и Великобритании. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.

“Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков”, - заявила Захарова, добавив, что Соединенный Штаты и Великобритания руководят террористическим киевским режимом.

Напомним, в ночь с 16 на 17 июля Киевский мост подвергся атаке со стороны двух украинских беспилотных надводных аппаратов. В результате атаки было повреждено одно дорожное полотно моста над Керченским проливом. Погибли двое гражданских - семейная пара. Их несовершеннолетний ребенок находится в больнице.