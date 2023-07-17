Захарова: агония киевского режима дает кровавые следы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевский режим в агонии оставляет за собой кровавые следы. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Это именно агония, в этом нет сомнений. Речь идет не просто о нацистском режиме, речь идет о международном терроризме, — подчеркнула Захарова.

Также она подчеркнула, что западные страны и НАТО поддерживают киевский режим регулярными поставками вооружения и прочих ресурсов. Действия руководства Украины постоянно нацелены на террористические атаки.