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НовостиПолитика17 июля 2023 10:43

Захарова: агония киевского режима дает кровавые следы

Она добавила, что это не просто нацистский режим, а международный терроризм
Роман ПОЛОСИКОВ
Захарова: агония киевского режима дает кровавые следы

Захарова: агония киевского режима дает кровавые следы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевский режим в агонии оставляет за собой кровавые следы. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Это именно агония, в этом нет сомнений. Речь идет не просто о нацистском режиме, речь идет о международном терроризме, — подчеркнула Захарова.

Также она подчеркнула, что западные страны и НАТО поддерживают киевский режим регулярными поставками вооружения и прочих ресурсов. Действия руководства Украины постоянно нацелены на террористические атаки.