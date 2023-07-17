Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика
Эксклюзив kp.rukp.ru
17 июля 2023 10:47

Захарова: Россия в ходе СВО устраняет угрозы от террористического киевского режима

Дипломат отметила, что Киев представляет угрозу всему европейскому континенту
Сергей ЧИКОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия занимается устранением угроз, исходящих от киевского режима и изначально заявляла об этом в начале спецоперации на Украине

"Наши цели, если их внимательно перечитать, говорят ровно об этом - демилитаризация и денацификация. И мало кто к сожалению в мире, и это следствие пропаганды США, понимает, что эта угроза не только России и не только региональная. Угрозу европейскому континенту сложно назвать региональной, но даже этим континентом эта угроза не ограничивается", — отметила Захарова в эфире Радио "Комсомольская правда"