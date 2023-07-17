Захарова: Россия в ходе СВО устраняет угрозы от террористического киевского режима

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия занимается устранением угроз, исходящих от киевского режима и изначально заявляла об этом в начале спецоперации на Украине

"Наши цели, если их внимательно перечитать, говорят ровно об этом - демилитаризация и денацификация. И мало кто к сожалению в мире, и это следствие пропаганды США, понимает, что эта угроза не только России и не только региональная. Угрозу европейскому континенту сложно назвать региональной, но даже этим континентом эта угроза не ограничивается", — отметила Захарова в эфире Радио "Комсомольская правда"