Сенатор Джабаров о теракте на Крымском мосту: РФ не будет сразу бросаться в драку Фото: Кадр видео

После атаки на Крымский мост, эксперты рассуждают, какая реакция может последовать со стороны России.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уверен, что ответ будет. Но бросаться в драку Москва не намерена. Действовать будут осмотрительно.

- Думаю, у нашего верховного главнокомандующего голова холодная. Мы не будем бросаться в драку сразу, как советуют многие в соцсетях, - сказал Джабаров Lenta.ru.

Никаких действий сгоряча не будет, отметил сенатор. Так что советы россиян из серии «бомбить сразу власти в Киеве, мост через Днепр» вряд ли будут реализованы.

- Конечно, очень больно, что 14-летняя девочка ранена и осталась без родителей. Ехали на отдых, а получилось, что ехали в один конец, - заключил сенатор.

Жертвами взрыва на мосту стали муж и жена, они погибли от полученных травм. Их 14-летняя дочь получила серьезные травмы. Источник телеканал "360" рассказал, что родственник погибшей пары прочитал о том, что случилось из соцсетей, сам момент происшествия он не видел, потому что следовал впереди, отдалившись на большое расстояние.

Сейчас дочка пары в больнице.

Из-за взрыва произошло повреждение в районе 145-й опоры, из-за чего движение по мосту полностью закрыли. Также местных жителей и туристов попросили не приближаться к территории, где произошло ЧП, сообщает Пятый канал.