Названа причина падения Су-25 в Азовском море

Пара Су-25 в воздухе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны Российской Федерации раскрыло детали крушения штурмовика Су-25 в акватории Азовского моря днем 17 июля 2023 года.

По данным ведомства, Су-25 разбился во время учебно-тренировочного полета. Причиной крушения самолета стал отказ двигателя.

Напомним, оперштаб Краснодарского края проинформировал о поступившем в районе 15:00 по московскому времени сообщении о падении самолета в акватории Азовского моря рядом с Ейском.

Пилот самолета успел катапультироваться, он был оперативно эвакуирован спасателями.

На месте работают Минобороны и спецслужбы, выясняя все обстоятельства случившегося.