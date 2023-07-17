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НовостиОбщество17 июля 2023 15:22

Минюст признал нежелательной в России деятельность НПО Novaja Gazeta-Europe

Издание было создано журналистами "Новой газеты" весной 2022 года
Сергей ЧИКОВ
"Новая газета" приостановила работу в марте 2022 года Фото: Владимир Гердо / ТАСС

"Новая газета" приостановила работу в марте 2022 года Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Министерство юстиции РФ признало деятельность организации Novaja Gazeta-Europe, созданной журналистами "Новой газеты" весной 2022 года нежелательной на территории России.

"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация BDR Novaja Gazeta-Europe (Латвийская Республика)", — сообщается на сайте ведомства.

Напомним, Роскомнадзор неоднократно выносил “Новой газете” предупреждение за нарушение законодательства РФ. В своих статьях журналисты нередко отказывались маркировать издания и людей, признанных иностранными агентами, соответствующим образом.

В марте 2022 года “Новая газета” после очередного предупреждения приостановила выпуски газет и публикацию в интернете до окончания спецоперации на Украине, однако в сентябре того года Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора лишил издание лицензии.