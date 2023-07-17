В МГМУ имени Сеченова испытали прибор для диагностики риска развития астмы у детей Фото: Shutterstock

В МГМУ имени Сеченова успешно испытали прибор для ранней диагностики риска развития бронхиальной астмы у детей. Об этом рассказали «Газете.Ru» в Сеченовском Университете.

Прибор хорошо себя зарекомендовал, его уже начали использовать врачи-педиатры в Москве, Подмосковье, Республике Коми и ряде других регионов. Сейчас в России есть тенденция к значительному росту аллергических заболеваний у детей.

При этом государство продолжает все больше поддерживать детей с заболеваниями легких и нижних дыхательных путей. Так, например, детям с астмой можно оформить бесплатную путевку в санаторий. Для лечения предлагается более десяти санаториев в различных регионах России. Об этом рассказали «Известия».

Бесплатными путевками в 2023 году уже воспользовались более десяти тысяч жителей Подмосковья. Прогнозируется, что до конца года только из этого региона в лечебных учреждениях отдохнут еще 20 тысяч человек. Такую статистику привели на сайте телеканала 360.