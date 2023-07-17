В Белоруссии появится народное ополчение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о народном ополчении Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Белоруссии будет создано народное ополчение. Соответствующий закон подписал глава государства Александр Лукашенко.

По информации пресс-службы Лукашенко, этот документ создает правовые основы для участия добровольцев в обеспечении военного положения, которое может быть введено в отдельных регионах республики.

Кроме того, закон позволяет создание дополнительных условий для содействия сотрудникам милиции на отдельных территориях, которые осуществляют защиту имущества от преступных и других посягательств.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович рассказывал, как будет действовать народное ополчение в Белоруссии. По его словам, в случае объявления военного положения будут задействованы структуры военной организации государства, которая включает около 1,5 миллионов человек.

В то же время, для оказания помощи, прежде всего органам МВД на местах, для защиты общественного порядка, пресечения мародерства, борьбы с бандитизмом и ДРГ, которые будут выходить в те или иные регионы, потребуется народное ополчение, уточнял Вольфович.