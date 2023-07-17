Путин рекомендовал главам регионов увековечить память участников спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин предложил главам регионов принять меры к сохранению в истории страны имен участников специальной военной операции (СВО). Этот пункт указан в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ принять дополнительные меры, направленные на увековечение памяти участников специальной военной операции», - сказано в документе.

До 1 сентября текущего года главе государства должен быть предоставлен соответствующий доклад.

Как писал сайт KP.RU, 18 января президент России Владимир Путин сказал, что поможет России победить на Украине, выделив единство и сплоченность русского народа, а также мужество и героизм Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации.

Глава государства заявил, что в этом смысле концептуально, по сути, с точки зрения конечного результата и победы, который неизбежен, есть несколько вещей, которые никуда не делись. Это - единство и сплоченность русского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках СВО.

Также российский лидер подчеркнул, что победа нашей страны в спецоперации неизбежна.