Полянский: Россия обязательно проведет расследование провокации в Буче
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Россия обязательно проведет расследование антироссийской провокации в Буче, об этом заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«В 2022 году после отвода российских войск от Киева в качестве жеста доброй воли …была организована омерзительная по сути и топорная по исполнению провокация в пригороде Киева Буче», - подчеркнул Полянский.
Дипломат отметил, что, по мнению многих экспертов, прямую роль в ее организации сыграли британские спецслужбы.
«Так это или нет, покажет объективное расследование, которое мы обязательно проведем», - отметил Полянский.
Как писал сайт KP.RU, в апреле 2022 года Дмитрий Полянский указывал, что отказ Великобритании в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг города Буча, может с самого начала скомпрометировать ее председательство в в этом органе.
Кроме того, Полянский подчеркнул, что Лондон отказал Москве в праве «требовать отдельного заседания Совета в связи с отвратительной украинской провокацией в Буче».
Напомним, киевский режим и СМИ распространяли видео, снятое якобы в городе Буча, где на дороге лежат тела погибших мирных жителей.
Минобороны России опровергло обвинения в убийстве жителей города и указало, что Вооруженные силы РФ полностью покинули Бучу 30 марта.