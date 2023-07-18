Полянский: Россия обязательно проведет расследование провокации в Буче Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия обязательно проведет расследование антироссийской провокации в Буче, об этом заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«В 2022 году после отвода российских войск от Киева в качестве жеста доброй воли …была организована омерзительная по сути и топорная по исполнению провокация в пригороде Киева Буче», - подчеркнул Полянский.

Дипломат отметил, что, по мнению многих экспертов, прямую роль в ее организации сыграли британские спецслужбы.

«Так это или нет, покажет объективное расследование, которое мы обязательно проведем», - отметил Полянский.

Как писал сайт KP.RU, в апреле 2022 года Дмитрий Полянский указывал, что отказ Великобритании в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг города Буча, может с самого начала скомпрометировать ее председательство в в этом органе.

Кроме того, Полянский подчеркнул, что Лондон отказал Москве в праве «требовать отдельного заседания Совета в связи с отвратительной украинской провокацией в Буче».

Напомним, киевский режим и СМИ распространяли видео, снятое якобы в городе Буча, где на дороге лежат тела погибших мирных жителей.

Минобороны России опровергло обвинения в убийстве жителей города и указало, что Вооруженные силы РФ полностью покинули Бучу 30 марта.