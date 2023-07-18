На Крымском мосту восстановлено автомобильное движение по одной полосе Фото: Юлия МАРКИНА

На Крымском мосту восстановлено движение по одной полосе, об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено по одной полосе в реверсивном режиме», - заявил Хуснуллин.

Он добавил, что разработана временная схема организации дорожного движения по Крымскому мосту.

Как писал сайт KP.RU, 17 июля Марат Хуснуллин заявил, что, предварительно, опоры железнодорожной части Крымского моста не повреждены после террористического акта. Кроме того, специалисты завершают обследование автомобильной части моста.

Также вице-премьер Хуснуллин сообщил, что автомобильное движение по Крымскому мосту планируется полностью запустить к 1 ноября. Он отметил, что, предварительно, планируем восстановить двухстороннее движение по одной стороне 15 сентября, движение по второй стороне - к 1 ноября.