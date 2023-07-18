Полянский: Запад ответственен за конфликт на Украине не меньше Зеленского Фото: REUTERS

Запад несет не меньшую, а может даже большую ответственность за происходящее на Украине, чем ее президент Зеленский, об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза всемирной организации.

«Нет таких преступлений, на которые не готов пойти Запад для сохранения своей гегемонии в мировых делах», - сказал Полянский.

Дипломат заявил, что западные правительства, несут не меньшую, а может быть и большую ответственность за происходящее на Украине, чем режим Зеленского.

«Сколько бы вы ни пытались выставить себя защитниками бедной и несчастной Украины, ваши действия выдают вас с головой», - добавил Полянский.

Как писал сайт KP.RU, 4 мая постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что доминирование Запада и так называемый «мир по-американски» близятся к закату.

Он отметил, что ясно одно – мир больше не будет однополярным и западное доминирование или мир по-американски идет к закату.

По мнению дипломата, системные и последовательные действия США и их союзников по созданию на границах РФ «русофобского и неонацистского образования» привели к глубокому кризису системы международных отношений.

Напомним, 20 апреля президент России Владимир Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться, и противники этого проиграют.

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