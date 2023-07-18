Зеленский обсудил с Гуттеришем дальнейшие поставки зерна по Черному морю Фото: REUTERS

Зеленский заявил, что провел разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем, стороны договорились работать над возобновлением поставок зерна через Черное море.

«Говорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем... Черноморскую зерновую инициативу необходимо сохранить», - сообщил Зеленский.

По его словам, договорились с господином Гутерришем работать вместе с ответственными государствами, чтобы возобновить продовольственную безопасность и поставки продовольствия путями в Черном море.

Как писал сайт KP.RU, 17 июля пресс-служба президента Украины Зеленского сообщила, что Киев надеется продолжить поставки сельхозпродукции по черноморскому коридору без участия российской стороны и ждет решение ООН и Турции.

МИД России заявил, что Кремль отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор, восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформировывает Совместный координационный центр в Стамбуле.

В ведомстве подчеркнули, что Россия возвращает северо-западному району Черного моря статус временно опасного, поскольку киевский режим использовал гуманитарный коридор, обозначенный в зерновой сделке, для проведения террористических актов против российских гражданских и военных объектов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия выходит из зерновой сделки из-за невыполнения условий российской стороны в рамках принятого меморандума Россия-ООН.

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