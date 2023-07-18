По Крымскому мосту со стороны Керчи проехали первые машины после ЧП Фото: Юлия МАРКИНА

По Крымскому мосту со стороны Керчи проехали первые машины после возобновления движения из-за ЧП, об этом сообщил ТАСС.

«Первая группа машин со стороны Керчи проехала по Крымскому мосту после запуска движения в реверсивном режиме», - говорится в сообщении.

Со стороны Крымского полуострова по мосту проехали несколько десятков автомобилей.

Издание отметило, что со стороны Кубани время ожидания в очереди с учетом прохождения досмотра в настоящее время составляет около двух часов.

Как писал сайт KP.RU, ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту восстановлено движение по одной полосе в реверсивном режиме.

Он отметил, что разработана временная схема организации дорожного движения по Крымскому мосту.

Также Хуснуллин заявил, что, по предварительным данным, опоры железнодорожной части Крымского моста не повреждены после террористического акта. Кроме того, специалисты завершают обследование автомобильной части моста.