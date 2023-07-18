Yomiuri: Япония хочет запретить экспорт в РФ машин с двигателем более 1,9 литра Фото: Сергей БАЛАНОВ

Власти Японии в рамках пакета новых ограничительных мер против России из-за ситуации вокруг Украины намерены запретить экспорт в РФ новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра, об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на источники.

По данным издания, такое решение может вступить в силу уже в начале августа.

В публикации отметили, что также японские власти рассчитывают полностью запретить экспорт в Россию электромобилей и гибридов.

Как писал сайт KP.RU, в конце мая Япония ввела новые санкции против России. В санкционные списки попали 17 физических лиц, а также 78 организаций.

Прежде всего ограничения затронули ряд российских чиновников, занимающих высокие посты в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также ряд командиров ВС РФ.

Кроме того, персональные санкции затронули семерых чиновников из новых регионов России, и теперь в санкционных списках Японии числится ровно 700 российских физических лиц, а также 207 организаций.

10 июня вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявил, что Россия запретит Японии вылов рыбы у Курильских островов из-за отказа платить за квоты.

Трутнев пояснил, что Япония отказалась заплатить за квоты по вылову у Курильских островов, соответственно, это право у них будет изъято.

Кроме того, по словам Трутнева, ограничивать экспорт рыбы в Японию нет никакого смысла, так как японские партнеры сами себя ограничили.