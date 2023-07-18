РИА Новости: Пробка в Крым со стороны КПП Чонгар растянулась на более чем 1,5 км Фото: Telegram-канал Марата Хуснуллина

Пробка на въезд в Крым со стороны КПП Чонгар по сухопутному коридору из Ростовской области растянулась на более чем 1,5 километра, об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, большую часть машин в пробке составляют автомобили с туристами, следующими в Крым из регионов России в объезд Крымского моста.

Также в статье отметили, что значительная часть пути от границы с Ростовской областью до Чонгара свободна.

Издание подчеркнуло, что трасса полностью контролируется сотрудниками правоохранительных органов и администрацией.

Как писал сайт KP.RU, ночью 18 июля по Крымскому мосту со стороны Керчи проехали первые машины после возобновления движения в реверсивном режиме. Отмечалось, что по мосту проехали несколько десятков автомобилей.

Со стороны Кубани время ожидания в очереди с учетом прохождения досмотра на тот момент составляло около двух часов.

Ранее зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту восстановлено движение по одной полосе в реверсивном режиме. Он отметил, что разработана временная схема организации дорожного движения по Крымскому мосту.