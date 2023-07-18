Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области

ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка Фото: Архив "КП"

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле со стороны ВСУ. Украинские войска нанесли удары по деревне Елизаветовка в Глушковском районе.

“Сегодня утром со стороны Украины была обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Зафиксировано 4 прилёта. Повреждения получили 2 домовладения. Обязательно окажем собственникам помощь в восстановлении”, — написал глава региона у себя в телеграм-канале.

Также он добавил, что один из снарядов попал по территории предприятия ООО “Победа”. В результате удара на заводе произошло возгорание, однако пожар был оперативно потушен.