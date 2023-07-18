Песков: зона зерновой сделки используется Украиной в боевых целях

Зона осуществления зерновой сделки используется Киевом в боевых целях Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что зона зерновой сделки используется украинскими властями в боевых целях, назвав важным аспектом, о котором забывать нельзя.

«Если взять вот эту зону, скажем так, осуществления зерновой сделки. Уже ни для кого не является секретом, это очевидный факт, что эта зона используется киевским режимом в боевых целях», - заявил представитель Кремля во вторник, 18 июля.

При этом Песков сообщил, что после выхода из зерновой сделки Москва готова бесплатно заместить поставки украинского зерна для нуждающихся стран.

Напомним, в понедельник, 17 июля, Песков заявил, что все договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, а сделка остановлена, однако отметил, что Москва вернется к реализации договоренностей, как только будут выполнены условия России.