Певица Мариам Мерабова назвала москвичей холодными и равнодушными. Фото: Олег Наумов

Певица Мариам Мерабова рассказала, какими она видит главные недостатки москвичей. По ее мнению, жители столицы равнодушные, негостеприимные, а также слишком холодные.

Артистка заявила, что именно безразличие московских жителей поразило ее при переезде в российскую столицу из Еревана. «Ты никому не интересен - вот такое у меня было ощущение. Для меня это была огромная разница», - заявила она в интервью для «Москвич Mag», отметив, что долгое время «не принимала» этот город.

По словам Мерабовой, на московских улицах могут задеть плечом и даже не извиниться. «Или женщины, которые могут неприлично разговаривать с мужчинами, кричать, я впервые услышала мат», - рассказала она, заявив, что для нее все это был шок.

Тем не менее певица считает Москву по уровню удобства лучше остальных мегаполисов мира, отмечая среди плюсов российской столицы также колорит и богатую историю.