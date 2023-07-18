Мэр Кулемзин: в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибла женщина Фото: REUTERS

Пожилая женщина погибла в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

— В результате варварского обстрела Кировского района по улице Абакумова погибла женщина 1959 года рождения, — говорится в публикации главы Донецка.

Напомним, что ранее стало известно о двух раненых в Петровском районе Донецка в результате очередного обстрела со стороны украинских войск. Пострадавших сразу госпитализировали в медучреждение.

Также под обстрел 16 июля попал и город Шебекино в Белгородской области, в результате которого погибла женщина, которая ехала на велосипеде в районе центрального рынка. Еще один мужчина получил осколочные ранения голени. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Повреждения получили и несколько гражданских автомобилей.