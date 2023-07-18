Украинец получил повестку в военкомат за прогулку под российский рэп Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В украинском городе Боярка, который находится в Киевской области, мужчина получил повестку из-за того, что слушал российский рэп. Об этом рассказали в пресс-службе местной полиции.

— Слушали рэп "страны-агрессора" в общественном месте: полицейские Киевской области задокументировали правонарушителей, — говорится в публикации правоохранителей.

По имеющейся информации, молодой человек гулял с девушкой и слушал музыку. Когда одна из женщин на улице услышала российский рэп, она тут же выразила свое недовольство и вызвала полицию. На молодую пару составили административные протоколы, а мужчине вручили повестку в Фастовский военкомат.

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