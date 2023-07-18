Экс-министра культуры Крыма Новосельскую приговорили к 10 годам колонии за взятку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замоскворецкий суд Москвы во вторник, 18 июля, вынес приговор бывшему министру культуры Крыма Арине Новосельской, которой обвиняют в получении взятки в размере 25 млн рублей при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Экс-главу ведомства приговорили в десяти годам колонии общего режима. Об этом сообщают «Известия».

Кроме того, обвиняемой назначили штраф в размере пятикратной суммы взятки - свыше 129 млн рублей. Теперь бывшему министру запрещено занимать должности в государственных структурах в течении 15 лет.

На данный момент приговор в законную силу не вступил, обвиняемая имеет право обжаловать его в установленный законом срок.

Напомним. по данным следствия, в 2018 году Новосельская, используя свои полномочия, получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку за общее покровительство при выполнении строительных работ «Крымского государственного центра детского театрального искусства»,