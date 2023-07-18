В Краснодарском крае 12 детей госпитализировали с отравлением после купания в море, фото: Аверьянова Галина

В Туапсинском районе Краснодарского края, на базе отдыха «Парус», после купания в море отравились 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет, а также их тренер, который присутствовал с ребятами на пляже. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Согласно данным ведомства, группа из 21 несовершеннолетнего и их тренера прибыла на пляж, где отправилась купаться несмотря на действующий запрет. Ограничения были введены из-за неблагоприятной санитарно-эпидемической обстановки в море.

После купания у 12 ребят и их тренера ухудшилось состояние здоровья - поднялась температура. Они обратились за медицинской помощью, и в итоге все 13 человек были госпитализированы. Сейчас их состояние оценивается врачами как удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Прокуратура региона проверит соблюдение санитарно-эпидемического законодательства, даст оценку действиям владельцев базы отдыха, после чего будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что запрет на купание в Туапсинском районе всё ещё актуален, и действует вплоть до 26 июля 2023 года.