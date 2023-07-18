Врач рассказала, что надо делать при укусе пчелы Фото: pixabay.com

Если человека укусила пчела, то необходимо как можно быстрее извлечь из кожи оставшееся в ней жало. Чтобы не повредить мешочек с ядом, надо провести по месту укуса пластиковой картой или марлей. Таким советом поделилась терапевт Римма Попова в разговоре с «Газетой.Ru».

Помимо этого, на портале Life.ru добавили, что после извлечения жала из кожи надо с мылом промыть место укуса, по возможности приложить холодный компресс и принять обезболивающее.

Также россиянам напомнили, что если у вашего соседа по даче есть пасека, то можно вполне законно потребовать убрать ее после нескольких укусов. Этим поделился депутат Государственной думы России Никита Чаплин, слова которого опубликовали на портале RT.

Он подчеркнул, что в судебной практике есть положительные примеры таких дел, поскольку законы предоставляют владельцам земли защиту от действия соседей. Именно поэтому укус пчел с соседской пасеки может стать причиной обращения в суд.