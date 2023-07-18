11 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами на северо-востоке Москвы Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Госавтоинспекция Москвы во вторник, 18 июля, сообщила о том, что в дорожной аварии на северо-востоке столицы России с участием двух автобусов пострадали 11 человек.

«В результате столкновения пострадали 11 пассажиров автобуса «ПАЗ», - сказано в заявлении ведомства.

ДТП произошло вечером во вторник, 18 июля, на Осташковском шоссе в районе МКАД. По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель автобуса «ПАЗ» перестраивался в крайнюю левую полосу и не уступил автобусу «МАЗ», который ехал в попутном направлении.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП случилось в ночь на 18 июля под Горячим Ключом. На федеральной трассе по пути к Черному морю столкнулись семь легковых автомобилей, большегруз и бензовоз. В результате аварии пострадали два человека: водитель и пассажир автомобиля «Лада». Остальные отделались испугом и легкими травмами.

Недавно в Пермском крае произошла авария, в которой погибли пять человек. По информации ГИБДД, у большегруза на ходу лопнуло колесо, машину повело на встречную полосу. Грузовик врезался в автомобили «Чери», «Лада» и мотоцикл. В иномарке ехали четыре человека: молодая пара Юлия Касаткина и Никита Баринов, а также две их знакомые девушки. Все они погибли на месте. Также скончался водитель мотоцикла.