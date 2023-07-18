Россиянам рассказали, почему не стоит бояться нейросетей Фото: Shutterstock

Из-за бурного развития искусственного интеллекта у некоторых людей есть опасения, которые они активно высказывают. Так например даже известные люди говорят, что необходимо прекратить развитие этих технологий. На самом же деле, нейросети открывают людям мир новых возможностей. Об этом рассказал эксперт по ИИ Владимир Жиганов в беседе с «Подмосковье сегодня».

— Перед нами открывается новый мир – удивительные возможности, о которых мы раньше только мечтали. Нет прямых доказательств, что ИИ выходит из-под контроля. Международные организации, такие как OpenAI, заботятся о механизмах контроля, — подчеркнул специалист.

При этом Жиганов считает, что не стоит забывать и о важности создания механизмов контроля и методов регулирования, которые позволят следить за развитием технологий. На данный момент разработчики нейросетей консультируются с учеными и юристами, чтобы учесть все этические и юридические аспекты.

— Нейросети – это алгоритмы и технологии глубокого обучения, которые могут быть полезными в различных областях: в медицине, образовании, транспорте и финансах, — добавил эксперт.

Ранее KP.RU рассказывал, что искусственный интеллект уже сейчас стал прорывом для человечества. Нейросети минимизируют технические ошибки и позволяют решать сложнейшие задачи в короткие сроки.