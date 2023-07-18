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НовостиОбщество18 июля 2023 20:51

В Шахтах нашли шестилетнюю девочку, которую искали сто добровольцев

Девочка семь часов находилась в обществе незнакомого мужчины
Мария ПАВЛОВА
В Шахтах задержали мужчину, который увёл с детской площадки шестилетнюю девочку и семь часов гулял с ней по городу,

В Шахтах задержали мужчину, который увёл с детской площадки шестилетнюю девочку и семь часов гулял с ней по городу,

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахтах Ростовской области около семи часов искали шестилетнюю девочку, которую увел с детской площадки неизвестный мужчина.

Напомним, девочка по имени Алиса исчезла около 16.30 во вторник 18 июля. Девочка ушла с детской площадки, предположительно, в сопровождении взрослого мужчины. Позже в сети появились видеозаписи, на которых видно, как пропавшая девочка вместе с мужчиной заходит в магазин.

На поиски Алисы вышли около сотни волонтеров, в том числе участники организации «Лиза Алерт».

Алису нашли спустя семь часов после ее пропажи. В правоохранительных органах сообщили, что с девочкой все хорошо. Мужчина, в обществе которого находилась девочка все это время, задержан. По предварительным данным, все это время он гулял с ребенком по городу и покупал девочке сладости. Подробности здесь на KP.RU.