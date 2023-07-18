В Шахтах нашли шестилетнюю девочку, которую искали сто добровольцев

В Шахтах задержали мужчину, который увёл с детской площадки шестилетнюю девочку и семь часов гулял с ней по городу, Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахтах Ростовской области около семи часов искали шестилетнюю девочку, которую увел с детской площадки неизвестный мужчина.

Напомним, девочка по имени Алиса исчезла около 16.30 во вторник 18 июля. Девочка ушла с детской площадки, предположительно, в сопровождении взрослого мужчины. Позже в сети появились видеозаписи, на которых видно, как пропавшая девочка вместе с мужчиной заходит в магазин.

На поиски Алисы вышли около сотни волонтеров, в том числе участники организации «Лиза Алерт».

Алису нашли спустя семь часов после ее пропажи. В правоохранительных органах сообщили, что с девочкой все хорошо. Мужчина, в обществе которого находилась девочка все это время, задержан. По предварительным данным, все это время он гулял с ребенком по городу и покупал девочке сладости. Подробности здесь на KP.RU.