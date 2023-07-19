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НовостиОбщество18 июля 2023 21:31

СК возбудил дело в отношении похитителя шестилетней девочки в Шахтах

В похищении ребенка подозревают 42-летнего мужчину
Мария ПАВЛОВА
Следственный комитет возбудил дело после похищения шестилетней девочки в городе Шахты.

Следственный комитет возбудил дело после похищения шестилетней девочки в городе Шахты.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный отдел по городу Шахты следственного управления СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту похищения с детской площадки шестилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что дело возбуждено по факту похищения, совершенного в отношении заведомо несовершеннолетнего. В похищении подозревают 42-летнего мужчину, жителя Шахт.

«В ближайшее время он будет допрошен следователем об обстоятельствах совершенного им преступления», - добавили в СК.

Напомним, девочка по имени Алиса исчезла около 16.30 во вторник 18 июля. Девочка ушла с детской площадки, предположительно, в сопровождении взрослого мужчины. Позже в сети появились видеозаписи, на которых видно, как пропавшая девочка вместе с мужчиной заходит в магазин.

В поисках Алисы участвовали около сотни волонтеров. Через семь часов после того, как незнакомец увел ребенка с детской площадки, девочка была найдена. По предварительным данным, похититель не причинил ей вреда. Подробности здесь на KP.RU.