Идеи и предложения гостей и жителей Академгородка учтут при планировании благоустройства кампуса НГУ

Внутренний двор учебного корпуса НГУ - одна из любимых локаций жителей и гостей Академгородка для отдыха. Фото: Светлана ЕРЫГИНА

Уже сейчас можно принять участие в онлайн-опросе и оставить свое мнение по существующей территории кампуса вуза.

В Новосибирском государственном университете активно продолжаются строительные работы кампуса мирового уровня в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Наука и университеты». Новая, современная инфраструктура поможет расширить возможности для научно-исследовательской деятельности, инновационного творчества молодых ученых, самостоятельной и проектной работы студентов.

Чтобы будущее пространство кампуса мирового уровня НГУ действительно отвечало современным требованиям и запросам студенческого сообщества, жителей и гостей Академгородка, на начало сентября запланированы публичные обсуждения плана благоустройства территории университета. Сейчас желающие могут оставить свои идеи и предложения в открытом онлайн-опросе, который продлится до конца августа.

- Территория кампуса университета пользуется большим спросом не только у студентов и сотрудников НГУ, но и у гостей и жителей Академгородка. Также университет считается одной из туристических достопримечательностей Новосибирска. Поэтому нам важно учитывать пожелания людей, которые так или иначе проводят время на территории вуза. Это мы видим и по промежуточным результатам опроса. Так, подтверждается, что территория кампуса чаще всего используется для прогулок и занятий спортом. Также аудитория отмечает особую атмосферу места, - прокомментировал ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук.

Ранее новосибирские социологи изучили, как жители Академгородка воспринимают проекты развития научной инфраструктуры, в частности - Технопарка и Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»).