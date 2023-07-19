Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне в Кировском районе

Трасса "Таврида". Фото: Министерство транспорта Крыма

Трасса «Таврида» была перекрыта из-за пожара на полигоне в Кировском районе. Об этом в среду, 19 июля, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, уточнив, что схема движения для транспорта будет представлена в скором времени.

«В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса «Таврида». Схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время», - заявил глава региона.

Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что закрыт участок трассы «Таврида» со 118 км по 130 км. Автомобильный транспорт был перенаправляется через населенные пункты Старый Крым, а также Первомайское.

«При движении со стороны Симферополя в районе пгт Первомайское, г. Старый Крым необходимо свернуть с трассы «Таврида» на старую дорогу. Выезд на «Тавриду» за г. Феодосией. Такой же маршрут в обратном направлении», - уточнил Аксенов.

Временная схема движения по трассе "Таврида". Фото: https://t.me/Aksenov82

Трасса «Таврида» соединяет Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, а также Бахчисарай и Севастополь. Общая протяженность четырехполосной трассы превышает 250 км, а пропускная способность магистрали составляет до 40 тысяч автомобилей в сутки.